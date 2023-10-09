Академики РАН возглавили ученые советы научной премии Сбера

Академики Российской академии наук возглавили ученые советы трех номинаций научной премии Сбера, сообщили в пресс-службе финансовой организации.

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Так, академик РАН, заведующий кафедрой физики полимеров и кристаллов физического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, заведующий лабораторией физической химии полимеров Института элементоорганических соединений РАН им. А.Н. Несмеянова Алексей Хохлов возглавил ученый совет номинации «Физический мир». Она вручается за достижения в области физики, химии, астрономии, наук о Земле и технических наук.

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Академик РАН, профессор, доктор химических наук, руководитель секции физико-химической биологии отделения биологических наук, заведующая кафедрой химии природных соединений химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Ольга Донцова возглавила ученый совет премии в номинации «Науки о жизни». Номинация охватывает такие направления, как биология, медицина и сельскохозяйственные науки.

Академик РАН, директор Математического института им. В. А. Стеклова Дмитрий Трещев возглавил ученый совет в номинации «Цифровая вселенная», которая вручается в области математики, компьютерных наук и информатики. В Сбере отмечают, что именно эти направления сегодня выступают драйверами развития экономики.

По словам вице-президента, директора Управления исследований и инноваций Сбербанка Альберта Ефимова, в России сейчас много грантов для научных коллективов, а грантовое финансирование — крайне важно для развития науки.

«Однако следует подчеркивать и роль личности, отдельных выдающихся ученых, имена которых притягивают в институты молодых исследователей, готовых на них равняться. Именно поэтому Нобелевская и подобные ей премии важны для развития науки, так как они персонализируют подвиг ученого», — заявил Ефимов.

Он подчеркнул, что благодаря таким наградам наука обретает лицо, без чего нельзя развивать традиции и научные школы.

«Премия Сбера проводится уже второй раз и не только мотивирует исследователей заниматься наукой в нашей стране, но и открывает имена выдающихся ученых, на которых стоит равняться. А также помогает ученым расширять границы познания», — добавил Ефимов.

Для участия во втором сезоне ежегодной научной премии компании номинированы 92 ученых. Церемония награждения состоится в конце года.