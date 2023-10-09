VEON объявил о полном уходе с российского рынка

VEON закрыл сделку по продаже «Вымпелкома»
Нидерландский телекоммуникационный холдинг VEON покинул рынок РФ, закрыв сделку по продаже «Вымпелкома». Соответствующее заявление появилось на сайте компании.
«VEON сегодня объявляет о завершении своего ухода из РФ и закрытии сделки по продаже своих российских активов группе старших членов управленческой команды ПАО "Вымпелком" во главе с ее генеральным директором Александром Торбаховым», — говорится в тексте.
Отмечается, что сделка не предусматривает никаких договоренностей об обратном выкупе и означает «полный уход» компании с рынка РФ.
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