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VEON закрыл сделку по продаже «Вымпелкома»

Нидерландский телекоммуникационный холдинг VEON покинул рынок РФ, закрыв сделку по продаже «Вымпелкома». Соответствующее заявление появилось на сайте компании.

VEON объявил о полном уходе с российского рынка
© РИА Новости

«VEON сегодня объявляет о завершении своего ухода из РФ и закрытии сделки по продаже своих российских активов группе старших членов управленческой команды ПАО "Вымпелком" во главе с ее генеральным директором Александром Торбаховым», — говорится в тексте.

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Отмечается, что сделка не предусматривает никаких договоренностей об обратном выкупе и означает «полный уход» компании с рынка РФ.

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