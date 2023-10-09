СМИ: Михаил Фридман переехал из Великобритании в Израиль

Российский бизнесмен Михаил Фридман покинул Великобританию и переехал в Израиль, рассказал РБК близкий к нему источник. Информацию об этом подтвердили изданию в «Альфа-групп» .

Там уточнили, что «сейчас бизнесмен находится в Москве и теперь планирует посещать Россию регулярно».

Фридман стал одним из первых крупных российских бизнесменов, попавших под санкции в связи с СВО. ЕС ввел их 28 февраля 2022 года. Великобритания (где проживал бизнесмен) присоединилась к санкциям в отношении Фридмана в середине марта. США наложили на него ограничения только в августе 2023 года.