СМИ: Михаил Фридман переехал из Великобритании в Израиль

РБК: Михаил Фридман переехал из Великобритании в Израиль
Российский бизнесмен Михаил Фридман покинул Великобританию и переехал в Израиль, рассказал РБК близкий к нему источник. Информацию об этом подтвердили изданию в «Альфа-групп».
Там уточнили, что «сейчас бизнесмен находится в Москве и теперь планирует посещать Россию регулярно».
Фридман стал одним из первых крупных российских бизнесменов, попавших под санкции в связи с СВО. ЕС ввел их 28 февраля 2022 года. Великобритания (где проживал бизнесмен) присоединилась к санкциям в отношении Фридмана в середине марта. США наложили на него ограничения только в августе 2023 года.