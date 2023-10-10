Названа доля пострадавших от санкций российских компаний

Международные санкции затронули минимум две трети российских компаний. Негативный эффект от западных ограничений прочувствовали на себе 53 процента отечественных фирм и предприятий, а положительно оценили воздействие санкций лишь семь процентов компаний страны, «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты исследования директора Центра структурной политики ВШЭ Юрия Симачева и его заместителя Михаила Кузыка.

Эксперты представили четыре модели адаптации российских фирм к международным ограничениям. Первая получила название рестрикционной и подразумевала сокращение издержек, инвестиций, сотрудников, ассортимента товаров и услуг. Подобная модель стала характерна в первую очередь для неинновационных компаний. Вторая модель поведения предполагала перенаправление инвестиций и упрощение выпускаемой продукции. При этом фирмы, выбравшие эту стратегию адаптации к санкциям, не стали сокращать суммарные объемы денежных вливаний.

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Третья стратегия включила в себя диверсификацию логистических маршрутов, поиск новых поставщиков сырья, материалов и комплектующих. Подобной моделью в основном воспользовались компании с иностранным участием, которые были глубоко интегрированы в глобальные цепочки. Четвертый вариант адаптации к международным санкциям включил в себя разработку новых продуктов и технологий, внедрение цифровых решений, а также привлечение квалифицированных кадров и поиск новых рынков сбыта. При этом последняя модель приводила к усилению взаимодействия выбравших ее компаний с государством.

Авторы исследования пришли к выводу, что наиболее подготовленными к западным ограничениям оказались компании с высокой экспортной и инновационной активностью. Подобные фирмы и предприятия имели больше возможностей смены поставщиков. Однако замена коснулась в большей степени ввоза сырья, материалов и комплектующих, тогда как замена поставщиков технологий и услуг оказалась не столь успешна и зачастую приводила к потере доли рынка.