Ralf Ringer может обанкротиться

Данные картотеки арбитражных дел свидетельствуют о подаче компанией «Стивали» заявления о банкротстве АО «Ральф Рингер», головной структуры обувного ретейлера Ralf Ringer (170 магазинов в России). Об этом сообщает «Коммерсант».

Уточняется, что 18 октября пройдет первое заседание по делу.

В Ralf Ringer заявили, что фирма арендовала у «Стивали» помещение Талдомской обувной фабрики и накопила долг перед арендодателем в размере более 20,7 млн рублей.

Основатель и гендиректор Ralf Ringer Андрей Бережной направил письмо в Федеральную налоговую службу (ФНС), в котором сообщил о неспособности погасить долг в связи с арестом всех банковских счетов компании Пресненским районным судом Москвы по ходатайству следователя в рамках уголовного дела.

Бережной попросил ФНС разблокировать счета хотя бы для платежей в бюджет.