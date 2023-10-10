ЦМРБанк запустил услугу снятия денег с карт на кассах сети супермаркетов в ЛНР

ЦМРБанк и сеть супермаркетов "Матрешка", действующая в Луганской Народной Республике (ЛНР), запустили услугу снятия денег с карты при оплате товаров на кассе. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР.

"ЦМРБанк реализовал новую возможность - снять денежные средства при оплате покупки картой "Мир" в ближайшем магазине. <...> Совместно с партнером - сетью супермаркетов "Матрешка" банк запустил в Луганской Народной Республике эту новую финансовую услугу для населения", - сказано в сообщении.

Сообщается, что при оплате товаров на кассе по карте покупатели при наличии денежных средств в магазине могут снимать с карты платежной системы "Мир" любого банка РФ в сутки от 500 до 5 тыс. рублей. ЦМРБанк и торговая сеть "Матрешка" за эту услугу комиссию не взимают.