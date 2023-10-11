На Украине захотели изъять долю Фридмана в «Киевстар»

Министерство юстиции Украины занимается подготовкой иска в Высший антикоррупционный суд об изъятии в пользу государства доли российского бизнесмена Михаила Фридмана в мобильном операторе «Киевстар». Об этом пишет Forbes Ukraine со ссылкой на высокопоставленный источник в Минюсте.

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«Анализируем, какая доля в предприятии подлежит взысканию в доход государства», — сказал собеседник издания.

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин уточнил, что если суд удовлетворит иск, то активы передадут Фонду госимущества и выставят на конкурс по поиску управляющего.