Turkish Airlines приостановила полеты в Израиль

При этом, согласно информации министерства транспорта и инфраструктуры Турции, другие авиакомпании страны продолжают полеты в Израиль. Напомним, что в субботу, 7 октября, на Ближнем Востоке снова вспыхнул конфликт. Бойцы палестинского движения ХАМАС нанесли масштабный удар по территории Израиля. В ответ ВВС ЦАХАЛ ударили по сектору Газ. С обеих сторон было объявлено о проведении военных операций против друг друга.