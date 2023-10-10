Turkish Airlines приостановила полеты в Израиль
Турецкая авиакомпания Turkish Airlines приостановила полеты в Израиль. Об этом сообщил представитель компании Яхья Устюн, передает «РИА Новости».
Причиной такого решения он назвал «ситуацию в Израиле».
«Мы приостанавливаем наши полеты до следующего извещения», — добавил Устюн.
При этом, согласно информации министерства транспорта и инфраструктуры Турции, другие авиакомпании страны продолжают полеты в Израиль. Напомним, что в субботу, 7 октября, на Ближнем Востоке снова вспыхнул конфликт. Бойцы палестинского движения ХАМАС нанесли масштабный удар по территории Израиля. В ответ ВВС ЦАХАЛ ударили по сектору Газ. С обеих сторон было объявлено о проведении военных операций против друг друга.
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