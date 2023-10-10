Еще одна турецкая авиакомпания приостановила полеты в Израиль
Турецкая авиакомпания Pegasus объявила о приостановке перелётов в Израиль. Об этом сообщает РИА «Новости».
Причиной стало обострение палестино-израильского конфликта.
«В связи с текущей ситуацией в Израиле все наши рейсы в Израиль и из Израиля приостановлены до дальнейшего уведомления», — рассказали в авиакомпании.
Отметим, что ранее с аналогичным решением выступила крупнейшая турецкая авиакомпания Turkish Airlines.
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