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Еще одна турецкая авиакомпания приостановила полеты в Израиль

Турецкая авиакомпания Pegasus объявила о приостановке перелётов в Израиль. Об этом сообщает РИА «Новости».

Еще одна турецкая авиакомпания приостановила полеты в Израиль
© globallookpress.com

Причиной стало обострение палестино-израильского конфликта.

«В связи с текущей ситуацией в Израиле все наши рейсы в Израиль и из Израиля приостановлены до дальнейшего уведомления», — рассказали в авиакомпании.

Отметим, что ранее с аналогичным решением выступила крупнейшая турецкая авиакомпания Turkish Airlines.

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