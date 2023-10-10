Американская компания Novelis отказалась от закупок российского алюминия для заводов в ЕС

Один из крупнейших в мире покупателей алюминия — американская компания Novelis, принадлежащая индийской Hindalco Industries, отказался от закупок российского алюминия для снабжения своих заводов в странах Евросоюза, сообщило агентство Reuters.

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В объявленном тендере на поставки в 2024 году компания, не раскрывая причины, указала, что не будет принимать металл российского происхождения.

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Европа — крупнейший покупатель российского алюминия, отмечает агентство. Если другие компании последуют примеру Novelis, производителям из России придется искать новых покупателей.

Напомним, новых контрактов Novelis не заключала с россиянами и в 2023 году. Одним из основных ее партнеров была компания «Русал».

Комментируя сложившуюся ситуацию, пресс-служба «Русала» заявила, что это не первый эпизод давления на российского производителя. В марте США ввели рекордные заградительные ввозные пошлины в 200% на алюминий из России и производные из него. 1 июля Вашингтон также ввел повышенный 35%-й тариф на 570 российских товарных позиций, включая несколько видов алюминиевой продукции.

Конкуренты «Русала» оказывают серьезное давление на Лондонскую биржу металлов (LME), чтобы исключить торговлю российским алюминием и улучшить свое финансовое положение за счет последующего взлета цен. В июле норвежская Norsk Hydro попросила LME пересмотреть решение не запрещать продажу российского алюминия со своих складов и поинтересовалась, консультировалась ли LME с Британским управлением по финансовому регулированию (FCA) относительно рисков, связанных с наличием российского металла на складах и торговли им через систему биржи. Главный финансовый директор компании Пол Килдемо утверждал, что доминирование российского алюминия в системе биржи является серьезной проблемой, поскольку цены LME являются эталонными при заключении контрактов между производителями, потребителями и трейдерами.

Аналогичные попытки почти год назад, в ноябре 2022 года предпринимала американская Alcoa, которая также призывала Лондонскую биржу металлов исключить из листинга биржи марки алюминия российского происхождения.

В пресс-службе «Русала» отмечают, что несмотря на это беспрецедентное давление и неблагоприятную рыночную конъюнктуру компания сохраняет устойчивое положение на мировых экспортных рынках. Компании удалось существенно увеличить долю поставок в Китай и другие страны Азии.