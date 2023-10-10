В Минфине назвали нецелесообразным выделение допсредств "Почте России"

Федеральное казначейство Минфина РФ проводит аудиторскую проверку "Почты России" и до ее завершения не считает целесообразным выделение дополнительного финансирования на почтового оператора. Об этом сообщила во время заседания комитета Госдумы по информационным технологиям замминистра финансов Ирина Окладникова.

Аудитор Счетной палаты Данил Шилков сообщил, что ведомство представит результаты проверки в августе 2024 года, после чего они будут направлены в обе палаты российского парламента. Кроме того, в "Почте России", как рассказала замминистра, сейчас проводит аудиторскую проверку казначейство.

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"Поэтому, мне кажется, коллеги-то идут проверять, наверное, непосредственно расходы на почтовые отделения, а мы ведь проводим полный аудит "Почты России", ее финансового состояния. У нас там есть вопросы. Поэтому до завершения аудита мы как министерство финансов пока не готовы говорить о дополнительном финансировании отдельных направлений, нам нужно сначала определиться, в какой точке мы находимся с точки зрения возможностей компании реализовывать свои внебюджетные обязательства. Потому что, помимо бюджетного финансирования, мы же помним, там есть внебюджетные обязательства компании", - сказала она.

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев напомнил, что в конце 2021 года было выделено 5 млрд рублей на строительство и реконструкцию почтовых отделений, в конце 2022 года было выделено еще 5 млрд рублей.

"Значит, мы на эти 10 миллиардов отремонтировали 1 195 отделений, в конце 2022 года еще 1 282 отделения. Получается, что в рамках выделенных средств у нас к концу этого года 2 500 отделений будут отремонтированы и оснащены современным оборудованием. Ну план там ставился, была планка очень высокая, нам еще 18 тысяч предстоит отфинансировать", - добавил он.

О ситуации с "Почтой России"

25 сентября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала провести тщательный анализ положения "Почты России" из-за растущей "финансовой дыры" в компании. Она также сообщила, что верхняя палата парламента намерена направить обращение в правительство для разрешения этого вопроса.

В конце марта "Почта России" отчиталась о первом с 2014 года чистом убытке по итогам 2022 года по российским стандартам бухучета, он составил 27 млрд рублей против 0,3 млрд рублей прибыли годом ранее. Тогда генеральный директор "Почты России" Михаил Волков говорил, что компании удалось обеспечить в переходный период стабильную работу сети почтовых отделений и всего логистического комплекса. При этом общий совокупный убыток "Почты России" по международным стандартам финансовой отчетности за 2022 год составил 30,4 млрд рублей против 2,3 млрд рублей прибыли в 2021 году. Убыток от операционной деятельности за 2022 год составил 32,6 млрд рублей против 4,7 млрд рублей прибыли в 2021 году.