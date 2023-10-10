Польский концерн Orlen получит часть газопровода «Ямал — Европа»

«Директор Управления по конкуренции и защите прав потребителей после проведения антимонопольного разбирательства принял решение о согласии на принятие Orlen контроля над транзитной газопроводной системой Europol Gaz S.A.», — рассказали в компании.

Газопровод «Ямал — Европа» был одним из основных маршрутов поставок российского газа через Белоруссию и Польшу в Германию. В апреле 2022 года Польша внесла российскую энергетическую компанию «Газпром» в санкционный список, после чего Россия ввела ответные меры. С тех пор «Газпром» не может пользоваться польской частью газопровода для поставок газа, но «Ямал — Европа» всё ещё работает в реверсном направлении.