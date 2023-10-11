СМИ сообщили о сокращении полетов S7 из-за сложностей с двигателями Airbus

Авиакомпания S7 Airlines с ноября 2023-го по март 2024 года сократит перевозки на 10-15 процентов к прошлому году. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в Минтрансе, это вызвано сложностями в обслуживании Airbus A320 A320/А321neo.

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Источник на рынке, близкий к перевозчику, назвал это «плановым техобслуживанием самолетов», а «Коммерсант» выяснил, что проблемы связаны с американскими двигателями для Airbus - Pratt & Whitney (P&W). Газета подчеркивает, что их не ремонтируют ни в России, ни в Иране, куда могла бы обратиться компания.

«Коммерсант» отмечает, что в парке S7 103 самолета, из которых пока не летает 21 - это 20 процентов парка.

Близкий к S7 источник «Коммерсанта» подтвердил, что сейчас авиакомпания ищет решения по ремонту двигателей. Собеседники издания в Минтрансе отметили, что двигатели P&W - последнего поколения и выпускаются небольшой серией. Представитель Willis Lease Financial Company в Восточной Европе Дмитрий Воскресенский рассказал, что у этих и других подобных новейших двигателей высока зависимость от программного обеспечения, без обновления которого эксплуатировать их не выйдет. Кроме того, эти двигатели - «чипированные», их перемещение контролируется.

Близкий к Минтрансу источник считает, что зимнее сокращение полетов не повлияет на перевозки «ни в объемах страны, ни в масштабах авиакомпании», а решение по двигателям P&W в итоге будет найдено.