Red Wings временно увеличит число рейсов из Израиля

"Принимая во внимание нестабильность военно-политической обстановки на территории Израиля и связанный с этим повышенный спрос со стороны находящихся в Израиле граждан Российской Федерации и иных лиц, желающих вылететь из Израиля в Россию, в период с 11 по 16 октября авиакомпанией будет выполняться ежедневный дополнительный "вывозной" рейс по маршруту "Тель-Авив - Москва (аэропорт Жуковский)" (с технической остановкой в аэропорту Махачкала)", - отметили в компании.