Red Wings временно увеличит число рейсов из Израиля

Авиакомпания Red Wings временно увеличит количество рейсов в Израиль. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе перевозчика.
"Принимая во внимание нестабильность военно-политической обстановки на территории Израиля и связанный с этим повышенный спрос со стороны находящихся в Израиле граждан Российской Федерации и иных лиц, желающих вылететь из Израиля в Россию, в период с 11 по 16 октября авиакомпанией будет выполняться ежедневный дополнительный "вывозной" рейс по маршруту "Тель-Авив - Москва (аэропорт Жуковский)" (с технической остановкой в аэропорту Махачкала)", - отметили в компании.
Рейс будет осуществляться ежедневно в 14:00 по местному времени.
"Учитывая направленный на обеспечение вывозных потребностей характер программы, билеты на маршруте Москва - Тель-Авив не реализуются", - добавили в Red Wings.