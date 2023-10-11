В «Газпроме» назвали причину энергетического кризиса в мире

Уровень инвестиций в нефтегазовую отрасль за последние два года стал минимальным за последние 15 лет, заявил зампредседателя правления «Газпрома» Олег Аксютин в ходе выступления на Российской энергетической неделе, передает РИА Новости. По его словам, это привело к энергетическому кризису в мире.

Аксютин предположил, что инвесторы принимали решения о необходимости вложения своих средств в нефтегазовую отрасль на основании прогнозов Международного энергетического агентства (МЭА), которое выстраивает сценарии развития мировой экономики.

Можно ли сегодня серьезно относиться к прогнозам МЭА? Перефразирую профессора Преображенского Михаила Булгакова: «Не читайте западные отчеты», потому что на сегодняшний день назвать их однозначно независимыми и неангажированными достаточно сложно, — сказал он.

По мнению Аксютина, утверждения об окончании эры нефтегазовой отрасли ошибочны, а необходимость ускорения энергоперехода навязана сценарно. Это привело к тому, что инвесторы в последние два года вложили минимальный уровень средств в эту отрасль за последние 15 лет, что, в свою очередь, спровоцировало кризис в мировой энергетике, добавил он.