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В Москве прошел «Евразийский Инвестиционный Бизнес-Форум»

30 сентября в пространстве «Double Space» в Москве прошел «Евразийский Инвестиционный Бизнес-Форум».

В Москве прошел «Евразийский Инвестиционный Бизнес-Форум»
© Пресс-служба «Евразийского Инвестиционного Бизнес-Форума»

Со сцены были представлены практические кейсы от основателей миллиардных компаний, топ-менеджеров Совкомбанка, Рамблера, ВТБ банка и многих других. Среди освещенных тем были: Как привлечь 3 миллиарда в свой стартап, Как построить ИТ-стартап на миллиард из России, Как расширить бизнес взаимодействуя с 250 000 сотрудников и тд.

Среди участников:

Александр Горный: эксперт в инвестировании и сооснователь United Investors.

Ильназ Набиуллин: человек за брендом парикмахерских Чио Чио.

Виктор Шелевей: эксперт портала «Рамблер».

Никита Пестов: человек, который продал 2000 франшиз, основатель MBS.

Андрей Поденок: президент Московской Ассоциации Предпринимателей и эксперт в экспортной индустрии.

На мероприятии было так же представлено 6 проектов, которые собрали более 250 заявок от инвесторов и предпринимателей.

Организаторы приняли решение проводить такие мероприятия на постоянной основе четыре раза в год.