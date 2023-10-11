В Москве прошел «Евразийский Инвестиционный Бизнес-Форум»

Со сцены были представлены практические кейсы от основателей миллиардных компаний, топ-менеджеров Совкомбанка, Рамблера, ВТБ банка и многих других. Среди освещенных тем были: Как привлечь 3 миллиарда в свой стартап, Как построить ИТ-стартап на миллиард из России, Как расширить бизнес взаимодействуя с 250 000 сотрудников и тд.