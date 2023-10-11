В Москве прошел «Евразийский Инвестиционный Бизнес-Форум»
30 сентября в пространстве «Double Space» в Москве прошел «Евразийский Инвестиционный Бизнес-Форум».
Со сцены были представлены практические кейсы от основателей миллиардных компаний, топ-менеджеров Совкомбанка, Рамблера, ВТБ банка и многих других. Среди освещенных тем были: Как привлечь 3 миллиарда в свой стартап, Как построить ИТ-стартап на миллиард из России, Как расширить бизнес взаимодействуя с 250 000 сотрудников и тд.
Среди участников:
Александр Горный: эксперт в инвестировании и сооснователь United Investors.
Ильназ Набиуллин: человек за брендом парикмахерских Чио Чио.
Виктор Шелевей: эксперт портала «Рамблер».
Никита Пестов: человек, который продал 2000 франшиз, основатель MBS.
Андрей Поденок: президент Московской Ассоциации Предпринимателей и эксперт в экспортной индустрии.
На мероприятии было так же представлено 6 проектов, которые собрали более 250 заявок от инвесторов и предпринимателей.
Организаторы приняли решение проводить такие мероприятия на постоянной основе четыре раза в год.