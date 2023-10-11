ФАС возбудила дело в отношении "Уральской стали" из-за роста цен на стальную заготовку

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении компании "Уральская сталь" (принадлежит Загорскому трубному заводу) из-за роста цен на стальную заготовку для производства железнодорожных колес, говорится в сообщении службы.

По результатам анализа состояния конкуренции ФАС установила, что компания "Уральская сталь" занимает доминирующее положение на рынке. "Анализ показателей хозяйственной деятельности организации показал, что с конца 2022 года рост цен на заготовку составил более 40% при незначительном изменении себестоимости", - добавили в службе.

По мнению ФАС, в действиях компании в 2023 году содержатся признаки нарушения антимонопольного законодательства. "Они выразились в установлении и поддержании монопольно высокой цены на два вида заготовки, необходимых для производства цельнокатаных колес", - говорится в сообщении. В службе отметили, что речь идет о круглой непрерывно-литой колесной заготовке марки 2 и марки Т, используемых для производства железнодорожных цельнокатаных колес.

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