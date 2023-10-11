Суд взыскал с Олега Тинькова 20 млн рублей по иску Олега Дерипаски

Суд обязал Олега Тинькова выплатить 20 млн рублей в пользу предпринимателя Олега Дерипаски по его иску о защите чести и достоинства, сообщил ТАСС адвокат Дерипаски Алексей Мельников .

"Суд признал несоответствующей действительности распространенную Тиньковым информацию, обязал ее удалить, и взыскал с Олега Тинькова 20 млн рублей в качестве компенсации морального вреда и материальных убытков", - сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Дерипаска подал иск к Тинькову о защите чести и достоинства, а также добивается компенсации морального вреда в размере 2 млрд рублей. Поводом для иска стали высказывания Тинькова в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).