Apple заплатила огромный гонорар Леонардо Ди Каприо

Голливудская кинозвезда Леонардо Ди Каприо получила от Apple гонорар в размере не менее $25 млн за роль в фильме для Apple TV+ «Убийцы цветочной луны». Об этом сообщает издание Bloomberg. Режиссером картины выступил Мартин Скорсезе.

По данным журналистов, общий бюджет «Убийц цветочной луны» составил $200–250 млн. Новый фильм Мартина Скорсезе стал самым дорогим проектом в истории Apple TV+.

Премьера картины состоится 20 октября 2023 года. Фильм выйдет более чем в 10 тыс. кинотеатрах. Как минимум через 45 дней после этого, «Убийцы цветочной луны» появятся в библиотеке Apple TV+.

Bloomberg сообщает, что по похожей схеме состоятся премьеры и других ближайших потенциальных кинохитов Apple: «Наполеона» от Ридли Скотта и «Аргайла» от Мэтью Вона.