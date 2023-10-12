Двигатель ПД-8 впервые запустили на самолете SSJ-100

Двигатель ПД-8, созданный для самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), впервые запустили на этом воздушном судне. Об этом сообщил главный конструктор Superjet 100 производственного центра "Яковлев" Кирилл Кузнецов на пленарном заседании VI Общероссийского конгресса инженеров, который открылся в Комсомольске-на-Амуре.

"На этой неделе впервые двигатель ПД-8, помимо того, что он летает на летающей лаборатории, был запущен в составе самолета Sukhoi Superjet 100", - сказал Кузнецов.

Работа в рамках кооперации по импортозамещенному самолету Sukhoi Superjet 100 ведется на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе, где изготавливают отсеки фюзеляжа и агрегаты крыла, и на территории производственного центра головной компании гражданского дивизиона Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) "Яковлев" в цеху окончательной сборки.

В августе опытный образец импортозамещенного SSJ-100, изготовленный производственным центром "Яковлев", успешно совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре. Для ускорения программы испытаний на первом опытном образце лайнера были использованы франко-российские двигатели SaM146.