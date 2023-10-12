В России задумались о повышении минимальной цены на водку

Российские алкогольные компании выступили за повышение с 2024 года минимальных цен на водку на 7%. С соответствующей инициативой они обратились в Минфин, пишет «Коммерсант» со ссылкой на обращение Союза производителей алкогольной продукции.

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Среди компаний, входящих в него — NovaBev Group (бывшая Beluga Group), Ladoga, Алкогольная сибирская группа и ГК «Руст». Они сочли целесообразным увеличение минимальных отпускных цен с 229 до 243 руб., в оптовом звене — с 238 до 253 руб., в рознице — с 281 до 301 руб. за бутылку объемом 0,5 л.

Необходимость в принятии меры объясняется

повышением акцизов. Напомним, что с 2024 года акциз на крепкий алкоголь возрастет на 5%. Кроме того, союз сообщил о подорожании импортных укупорочных средств, тары и ингредиентов в связи с девальвацией российской национальной валюты и ростом затрат на логистику.

Компании прогнозируют увеличение затрат в этом году на производство и оборот алкоголя минимум на 10%. Они считают, что благодаря повышению минимальных цен в стране не будут осуществлять продажи ниже себестоимости и снижения производства.

В настоящее время в Минфине изучают данный вопрос.