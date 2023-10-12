В Сбере рассказали о работе над открытием филиала в Китае

Сбер продолжает работать над вопросом открытия филиала банка в Китае. Об этом заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в кулуарах «Российской энергетической недели».

«Сбер ведет взаимодействие по этому вопросу с китайской стороной в рамках предусмотренного законодательством процесса», — сказал Ведяхин.

Ранее он выразил надежду, что филиал удастся открыть к концу 2023 года. Сейчас у Сбера уже есть представительство в КНР.