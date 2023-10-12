Uber обвинили в бездействии против сексуального насилия

Судья в Калифорнии принял решение об объединении 80 исков против Uber, в которых женщины утверждают, что компания не защитила их от сексуальных нападений. Иски будут представлены судье Чарльзу Брейеру в Северном округе Калифорнии, и после досудебных слушаний они будут переданы в суд в соответствующих штатах.

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Потерпевшие утверждают, что Uber не принимает адекватных мер для предотвращения сексуальных нападений, ссылаясь на недостаточную проверку биографических данных и неспособность удалить с платформы водителей, обвиненных в сексуальных нападениях. Компания Slater Slater Schulman LLP, представляющая интересы 550 женщин в отдельном объединенном иске, утверждает, что Uber знала о сексуальных нападениях со стороны водителей еще в 2014 году.