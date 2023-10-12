Представители Wildberries и банков вызваны в Генпрокуратуру

Генпрокуратура вызвала представителей Wildberries и банков из-за очередного обновления на торговой площадке, после которого при оплате картами Visa и Mastercard с покупателей взимается комиссия в размере 3% от стоимости покупки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Канал привел документ, составленный на бланке Генпрокуратуры. В нем отмечается, что надзорным органом проводится проверка в связи с появившейся в СМИ информаций о введении Wildberries «дополнительной комиссии при покупке товаров с использованием карт Visa и Mastercard».

В 17.00 в Генпрокуратуре пройдет рабочее совещание по этому вопросу. Ведомство пригласило для участия в нем представителей компании.

Ранее интернет-магазин Wildberries заявил о взимании «вознаграждения банка в размере 3%» при оплате товаров с помощью международных платежных систем Visa и MasterCard.

«Указанная информация доводится до сведения покупателей в момент оформления заказа», - говорится на сайте компании.

При этом в Wildberries отметили, что у покупателей есть возможность воспользоваться альтернативными способами оплаты без дополнительных комиссий.