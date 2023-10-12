Банк «Траст» успешно продал два сельскохозяйственных актива

Банк непрофильных активов «Траст» закрыл сделки по продаже двух сельскохозяйственных активов – это птицефабрика «Комсомольская» (Пермский край) и Родниковского свинокомплекса (Челябинская область). Покупатель — ООО «Управление Агроактивами».

Родниковский свинокомплекс является лидирующим производителем свинины на Урале. Производственные мощности предприятия составляют 25 тысяч тонн мяса в год. Посадочная численность поголовья — 105 тысяч свиней. Предприятие обеспечивает полный цикл: от выращивания и воспроизводства до убоя и переработки мяса.