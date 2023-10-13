$99.98+0.05105.95+0.27

В России привлекают больше трудовых мигрантов в сферу общепита

В российском ресторанном бизнесе зафиксировали рост притока мигрантов из стран СНГ. Об этом сообщили «Известия».

В России привлекают больше трудовых мигрантов в сферу общепита
© Газета.Ru

По данным сервиса вакансий HH.ru, число вакансий по популярным специализациям трудоустройства мигрантов выросло более чем на 70% с начала 2023 года. Спрос на поваров, официантов и другой основной персонал общепита вырос на 75%. Курьеров, водителей, сотрудников склада и другой персонал в логистике ищут на 70% активнее.

Особенно пытаются искать мигрантов на должности поваров, официантов, курьеров и сборщиков заказов. Предприниматели отметили, что таких специалистов за последний год стало сильно не хватать.

Главными причинами оттока персонала из стран ближнего зарубежья стали значительные изменения курса валют и подорожание билетов, считает директор по развитию компании «Якитория» Александр Муратов.

Издание пояснило, что ресторанные компании для привлечения иностранной рабочей силы делают рекламные объявления на телевидении в странах СНГ. Работодатели предлагают расширенный соцпакет и более высокую зарплату.

Главное о финансах
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости