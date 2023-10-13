В России привлекают больше трудовых мигрантов в сферу общепита

В российском ресторанном бизнесе зафиксировали рост притока мигрантов из стран СНГ. Об этом сообщили «Известия».

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По данным сервиса вакансий HH.ru, число вакансий по популярным специализациям трудоустройства мигрантов выросло более чем на 70% с начала 2023 года. Спрос на поваров, официантов и другой основной персонал общепита вырос на 75%. Курьеров, водителей, сотрудников склада и другой персонал в логистике ищут на 70% активнее.

Особенно пытаются искать мигрантов на должности поваров, официантов, курьеров и сборщиков заказов. Предприниматели отметили, что таких специалистов за последний год стало сильно не хватать.

Главными причинами оттока персонала из стран ближнего зарубежья стали значительные изменения курса валют и подорожание билетов, считает директор по развитию компании «Якитория» Александр Муратов.