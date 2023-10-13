Пивовары предложили скорректировать надпись о вреде алкоголя

Производители пива предложили изменить подход к надписи о вреде алкоголя на бутылках, которая должна будет занимать 10% этикетки. Об этом пишет РБК.

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По данным издания, Ассоциация производителей пива, солода и напитков (включает AB InBev Efes, «Балтику» и Heineken) выступила с инициативой изменить требования вступающего в силу в 2024 году техрегламента «О безопасности алкогольной продукции», касающиеся размера надписи «Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью».

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Текущая версия предусматривает, что надпись наносится «прописными буквами легкочитаемым шрифтом максимально крупного размера» так, чтобы занимать не менее 10% этикетки или всей тары. При этом в ассоциации настаивают, что регламентировать надо не площадь этикетки, а размер шрифта.

По мнению пивоваров, если выделить под предупреждение о вреде алкоголя 10%, то придется ухудшить читаемость всей остальной информации, которая должна обязательно быть на этикетке. Если же размер надписи будет составлять фиксированные «от 3 мм», это позволит выделить ее на фоне остального текста и обратить внимание покупателя.

В пресс-службе Минфина сообщили изданию, что предложения пивоваров были поддержаны на заседании межгосударственной рабочей группы по разработке проекта изменений в техрегламент.

В свою очередь эксперты разошлись во мнениях по поводу инициативы Ассоциация производителей пива, солода и напитков. В частности исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков считает, что предупреждение на этикетках алкоголя не скажется на его потреблении радикальным образом, так как покупатели и так знают, что он не полезен для здоровья.

А председатель правления Конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин уверен, что все инициативы изготовителей алкоголя, регулирующие предупредительные надписи, направлены на снижение их эффективности.

Ранее в России предложили расширить эксперимент по онлайн-продаже алкоголя. С таким предложением выступил президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.