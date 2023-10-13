Новак поручил нефтяникам подписать соглашения по созданию критических технологий в ТЭК

МОСКВА, 13 октября./ТАСС/. Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам координационного совета по импортозамещению нефтегазового оборудования в рамках Российской энергетической недели поручил нефтяным компаниям до конца года подписать соглашения по разработке критически важной техники и технологий для нефтегазовой отрасли. Об этом говорится в сообщении кабмина.

В координационном совете также принял участие вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

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"Александр Новак по итогам координационного совета по импортозамещению нефтегазового оборудования поручил до конца года подписать соглашения нефтяным компаниям по семи направлениям разработки критически важной номенклатуры техники и технологий для нефтегазовой отрасли и подготовить дорожные карты для проведения предметной работы по их созданию и промышленному внедрению", - отмечается в сообщении.

По словам Новака, кабмин назначил ответственных за создание 220 наиболее критичных технологий в ТЭК. "Теперь необходимо активнее вести работу. Такую задачу ставит и президент, и председатель правительства", - подчеркнул он.

Открывая координационный совет, Мантуров отметил важность продолжения работы по развитию отрасли. "Мы возвращаем хорошо зарекомендовавшую себя практику закрепления технологических направлений за компаниями ТЭК. На Тюменском энергетическом форуме заключили с "Газпром нефтью" соглашение по оборудованию для бурения и добычи на суше. Сегодня будет подписан аналогичный документ с "Сибуром" по оборудованию для нефтегазохимии. И также утверждена дорожная карта по переходу от иностранных систем стандартизации и сертификации к российским", - сообщил вице-премьер.

Мониторинг работы будет вестись в рамках созданного по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина инцидента по развитию оборудования для нефтегазового комплекса. Информацию, на основе которой будут приниматься решения, будут предоставлять ВИНКи (вертикально интегрированные нефтяные компании) и машиностроители. Отдельным направлением станет определение площадки для испытаний и правил их проведения, а также сертификация оборудования на соответствие национальным стандартам, разработкой которых активно занимается Институт нефтегазовых технологических инициатив.

Следующее заседание координационного совета по импортозамещению запланировано в первой половине 2024 года.