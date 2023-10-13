Бывшего вице-президента Газпромбанка внесли в реестр иноагентов

По информации Минюста России, Волобуев открыто выступал в поддержку украинских властей, негативно высказывался о спецоперации России на Украине, вступил в ВСУ. Он также «принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, проживает за пределами Российской Федерации», говорится в сообщении на сайте министерства.

Всего в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иноагентов в пятницу внесли двенадцать человек. Среди них журналисты Айдер Муждабаев и Ольга Романова.

«Тринадцатого октября 2023 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены И.М. Волобуев, В.В. Вотановский, Е.В. Доможиров, В.С. Жуковский, С.В. Ковальченко, А.М. Курманакаев, Е.В. Малаховская, А.И. Муждабаев, О.Е. Романова, Д.Б. Рудакова, А.В. Рудой, а также А.А. Сидельников», – сообщило ведомство.