Fujitsu ликвидирует российское подразделение

Японская Fujitsu, приостановившая поставки продукции в Россию после начала спецоперации, начала процесс ликвидации российского подразделения. Об этом со ссылкой на данные сервиса Rusprofile пишет РБК.

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По данным издания, российское юрлицо Fujitsu было создано в начале 2000-х. Компания занималась продвижением решений для повышения устойчивости бизнеса (снижения влияния производства на климат, оптимизации и цифровизации производства и логистики и др.), программным обеспечением и IT-сервисами, также продавала ноутбуки и комплектующие.

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На 99% российским представительством владеет нидерландская структура Fujitsu Technology Solutions B.V., 1% — у немецкой Fujitsu Technology Solutions GMBH. Ожидается, что процесс ликвидации российского юрлица будет завершен в августе 2024 года.

При этом в 2022 году выручка «Фуджитсу Технолоджи Солюшнз» упала на 24% по сравнению с показателем прошлого года и был получен убыток в размере 119 млн руб. вместо чистой прибыли 63 млн руб. за год до этого. В 2022 году в компании числились 40 сотрудников.

Опрошенные изданием эксперты отметили, что уход Fujitsu с российского рынка не отразится на нем, так как из-за высокой стоимости устройств и большой конкуренции бренд уже нельзя было назвать популярным.

«Те, кто пользовался услугами Fujitsu, либо перейдут на другие системы, либо наладят поставки оборудования с помощью параллельного импорта. Конечно, это все скажется на цене, но сейчас стоимость любого зарубежного оборудования или сервиса выросла», - пояснил гендиректор сети дата-центров 3data Илья Хала.

Также, по словам экспертов, необходимость закрытия этого представительства назрела давно и сейчас просто «можно списать убытки и долги под удачным предлогом».

Ранее на фоне украинского кризиса многие западные компании решили приостановить свою работу в России или покинуть российский рынок (часть из них также ушли из Белоруссии). Работу в стране прекратили, в частности, Ford, BMW, IKEA, McDonald’s, Starbucks, H&M, Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius).