ФСБ усмотрела в действиях экс-владельца акций ТГК-2 угрозу остановки энергокомпании

Решения бывшего владельца акций ПАО «Территориальная генерирующая компания № 2» (ТГК-2), бывшего члена Совета Федерации Леонида Лебедева создавали угрозу прекращения деятельности компании, снабжающей энергией ключевые объекты экономики и ВПК, сообщили в ФСБ.

Вступило в силу решение Ленинского районного суда Ярославля об обращении в доход государства принадлежавших Лебедеву 83% акций ТГК-2 стоимостью около 80 млрд рублей.

В ФСБ заявили, что из-за действий Лебедева ТГК-2 за девять лет нарастила кредиторскую задолженность до 20 млрд рублей, что создало реальную угрозу полного прекращения ее деятельности, передает ТАСС.

Отмечается, что благодаря совместным действиям ФСБ России, Генеральной прокуратуры России и департамента экономической безопасности в ТЭК Минэнерго удалось сохранить стабильное энергоснабжение ряда регионов страны и не допустить остановку работы социально значимых объектов и ВПК.

«Территориальная генерирующая компания – 2» – крупнейшая теплоэнергетическая компания Северо-Западного и Центрального федеральных округов России. Занимается производством электрической и тепловой энергии и реализацией тепла (пара и горячей воды) потребителям. Предприятия компании расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях России и в столице Македонии Скопье.