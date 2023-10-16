Комитеты Госдумы запросили у кабмина финансовые результаты Роснано

Депутаты запросили у кабмина данные о финансовых результатах деятельности госкорпорации «Роснано» за весь период ее деятельности. О таком обращении Комитета Госдумы по о экономической политике, а также Комитета по безопасности и противодействию коррупции в Правительство сообщает ТАСС 16 октября.