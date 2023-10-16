Комитеты Госдумы запросили у кабмина финансовые результаты Роснано
Депутаты запросили у кабмина данные о финансовых результатах деятельности госкорпорации «Роснано» за весь период ее деятельности. О таком обращении Комитета Госдумы по о экономической политике, а также Комитета по безопасности и противодействию коррупции в Правительство сообщает ТАСС 16 октября.
В рамках поручения, ранее данного Госдумой, комитеты просят документы для последующего обращения в Счетную палату и правоохранительные органы с депутатским запросом. Основанием стало заявление госкорпорации о неспособности погасить долги в полном объеме за счет собственных средств и наличие признаков банкротства.
Как писала «Парламентская газета», 12 сентября Президент России Владимир Путин заявил, что после отъезда из России Анатолия Чубайса, ранее руководившего Роснано, в компании осталась «финансовая дыра». Глава государства также заметил, что на данный момент в отношении Чубайса уголовные дела не возбуждались, российская сторона не ведет его преследование.