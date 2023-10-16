Названа причина задержек оплаты нефти из России со стороны Индии
Власти Индии недовольны решением компаний оплачивать поставки российской нефти в юанях, пишет Reuters.
По данным агентства, это привело к задержкам в оплате по меньшей мере семи партий топлива. Вместе с тем, данных о запрете использовать юани при расчетах пока нет.
Кроме того, представители индийских нефтеперерабатывающих предприятий также недовольны сложившейся ситуацией. Они вынуждены оплачивать поставки из России в юанях, а получают за нефтепродукты в эмиратских дирхамах.
В итоге им приходится переводить рупии в гонконгские доллары, а затем в юани, что обходится на 2–3% дороже, чем прямые расчеты в дирхамах.
Напомним, что на протяжении многих лет для расчетов между Россией и Индией служил американский доллар. На фоне санкций Москва перешла на альтернативные валюты, в том числе рубли, рупии, дирхамы.
Перевод двусторонней торговли в рупии, в свою очередь, осложняется торговым дисбалансом — $51 млрд импорта в Индию против $10,6 млрд в Россию.