«Траст» выставил на открытые торги завод строительных материалов в Костроме

«КЗСМ является современным технологичным и конкурентоспособным производством, которое выгодно расположено рядом с федеральными магистралями крупного региональном центра. Покупатель помимо предприятия также получит готовую инфраструктуру для хранения и перевозки продукции, в частности собственный железнодорожный путь», — прокомментировали в пресс-службе банка «Траст».