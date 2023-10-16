Генпрокуратура признала деятельность Central European University нежелательной в России

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность в РФ деятельность австрийской НПО Central European University, финансируемой структурами американского миллиардера Джорджа Сороса. Об этом сказано в сообщении в официальном Telegram-канале ведомства.

В ведомстве сообщили, что официальными целями организации заявлены продвижение ценностей «открытого общества и демократии» в странах Центральной и Восточной Европы, а также в республиках бывшего СССР. Н деле усилия организации сосредоточены на дискредитации специальной военной операции на Украине и российского политического руководства.

Для этого университетом запущен ряд образовательных программ для студентов, в которых умышленно обесценивается и искажается история страны, преуменьшаются заслуги видных российских ученых, писателей, деятелей культуры, продвигаются псевдоутверждения о вине России во всех мировых катаклизмах, что «явно не соответствует действительности».

К участию в этих программах не допускаются эксперты, связанные с какими-либо госучреждениями или с теми, кто поддерживает СВО. Программы обучения сформированы с акцентом на якобы «военные преступления» России на Украине, «российскую пропаганду», заявления про «второсортность» россиян, поддерживающих спецоперацию на Украине.

Помимо этого, сейчас в университет активно набирают кадры для работы по формированию глобальной медийной антироссийской повестки, «пропитанной ненавистью к России и ее многонациональному народу».