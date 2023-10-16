Тысяча российских компаний открылась за год в Эмиратах

В Объединенных арабских эмиратах за 2023 год открылась тысяча российских компаний. Об этом заявила гендиректор рекрутинговой компании Propersonnel Татьяна Долякова.

«За минувший год в ОАЭ появилась одна тысяча российских компаний», — передает слова Татьяны Доляковой «Коммерсант».

По ее словам, россияне очень востребованы в Эмиратах.

Также специалист подчеркнула, что раньше работать за границей могли только люди с уникальными компетенциями, такие как врачи или программисты. Сейчас за рубежом может быть востребована любая сфера деятельности.

«Причем не нужен опыт работы, ты можешь быть просто активным», — заключила Татьяна Долякова.