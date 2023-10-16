Ozon ввел новые штрафы для продавцов

Там добавили, что компания планирует отменить пониженную комиссию на товары от Apple , а также запретить торговлю навозом. Начиная с сегодняшнего дня, продавцы будут оштрафованы на 1,5% от стоимости товара за просроченную или отмененную посылку.

Кроме того, с 26 октября алгоритмы будут отслеживать отмены, сделанные продавцом. Если отмены составляют 30% от общего числа, продавец будет блокирован на неделю, а при повторных нарушениях блокировка будет вечной. Также с 27 октября штрафы в размере 10 000 рублей будут применяться чаще. Например, будут взиматься денежные санкции за проблемы с категориями товаров, неправильную маркировку 18+ и другие нарушения.