Freedom Holding Corp. спустя 4 года на Nasdaq: что изменилось в компании

Freedom Holding Corp. подвел итоги четырехлетней работы с Nasdaq, одной из ключевых американских бирж. За эти годы компании удалось добиться значительных успехов.

© Пресс-служба

В Freedom напомнили, что холдинг провел первичное размещение своих акций на Nasdaq 15 октября 2019 года. Специалисты оценили небольшую компанию из СНГ в $800 млн, бумаги под тикером FRHC начали торговаться с отметки $14,42.

Видео дня

Freedom стал первым брокером из СНГ, который получил листинг на этой бирже. Чтобы добиться этого, компания прошла длинный, сложный путь.

«Это своеобразный Эверест, забраться на который не каждому под силу», — пояснил Тимур Турлов, CEO Freedom Holding Corp.

За время подготовки к листингу холдинг прошел несколько этапов по повышению прозрачности бизнеса и консолидации активов, активно работал с юристами и аудиторами над стандартами раскрытия информации, корпоративным управлением.

Это крайне важные этапы, так как Nasdaq предъявляет серьезные требования к соблюдению законодательства и прозрачности.

Турлов отметил, что быть публичной компанией в США дорого — регулирующие органы пристально следят за эмитентами и проводят постоянные проверки.

Тем не менее, листинг на Nasdaq открыл для компании неограниченные возможности для развития и расширения бизнеса. Собственно, это и стало драйвером развития Freedom Holding Corp.

В конце 2020 года акции холдинга вошли в индексы MSCI U.S. Small Cap 1750 и MSCI U.S. Investable Market 2500.

За четыре года, с 2019 по 2023, Freedom стал одним из крупнейших финансовых холдингов на постсоветском пространстве с капитализацией более $5 млрд. Акции FRHC за это время выросли почти на 500% и достигли $84 за бумагу.

Сейчас холдинг представлен в 16 странах мира, активно развивается в Европе, СНГ и США. Так, европейское подразделение Freedom Finance Europe стало членом Euroclear, крупнейшего международного центрального депозитария ценных бумаг.

Это позволило компании расширить спектр услуг для клиентов в Европе и США, а также предоставило прямой доступ к расчетам по еврооблигациям и акциям европейских эмитентов.

Американское подразделение не отстает: в декабре 2020 года Freedom приобрел местного брокера Prime Executions Inc., который является членом Nasdaq, NYSE, FINRA и SIPC.

В прошлом году холдинг получил лицензию от регуляторов на предоставление услуг андеррайтинга. Это позволило Freedom Holding Corp стать соорганизатором нескольких IPO (первичных публичных размещений) и SPO на биржах Соединенных Штатов.

Это направление будет развиваться и дальше: Freedom в феврале приобрел американский инвестиционный банк Maxim Group. Приобретение позволит холдингу продолжить экспансию на рынке США и выйти на новый уровень предоставления инвестиционно-банковских услуг.

Freedom, несмотря на значительные успехи на мировых рынках, считает Казахстан своим домашним регионом. В республике холдинг строит собственную экосистему, в которую входят банк, брокер, страховые компании, платежный агрегатор и различные сервисы для клиентов.

Недавно было объявлено о создании новой телекоммуникационной компании — Freedom Telecom, которая развивает широкополосный доступ к интернету и новую 5G мобильную связь.

Расширение экосистемы также происходит и за счет активных приобретений. Среди последних — фудтех Arbuz.kz, сервисы по покупке авиабилетов Aviata и Сhocotravel, а также Тикетон.

Freedom Broker считается брокером номер один в Казахстане и, согласно данным местной биржи KASE, занимает лидирующие позиции.

Freedom Finance предоставляет клиентам доступ к ключевым международным площадкам: Nasdaq, NYSE, London Stock Exchange, Börse Frankfurt, Hong Kong Stock Exchange. Кстати, Freedom Finance Global в прошлом году получила статус квалифицированного иностранного инвестора на рынке Китая.

Тем самым, компания стала первым финансовым институтом в Центральной Азии, получившим такое свидетельство.

Freedom Bank тоже постепенно выходит в лидеры. В частности, банк занял первое место по количеству выданных ипотечных кредитов. Это стало возможным благодаря тому, что кредитная организация предлагает уникальные не только для Казахстана, но и всего мира услуги, такие как цифровая ипотека и цифровое автокредитование.

Согласно последней отчетности холдинга, за период апрель-июнь 2023 года выручка Freedom увеличилась на 83%, до $316,2 млн, а чистая прибыль — на 57,5%, до $67,9 млн. Основным драйвером выручки стал сегмент Центральной Азии (Казахстан и Узбекистан), который принес порядка $282 млн. Прибыль на акцию FRHC достигла $1,16.

Отдельно можно отметить, рост доходов от страховой деятельности на 85,2%, до $44,9 млн. Холдинг активно развивает это направление деятельности, расширяет его.

Общее количество клиентских счетов выросло до 400 тыс. Только на Freedom Broker приходится более 210 тыс. счетов.

Такое стремительное развитие и стабильные финансовые результаты привлекают внимание не только розничных инвесторов, но и институциональных. В Freedom Holding Corp. инвестируют крупнейшие международные финансовые дома, такие как Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Bank of America, Barclays и другие.