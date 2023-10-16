Freedom Holding Corp. спустя 4 года на Nasdaq: что изменилось в компании
Freedom Holding Corp. подвел итоги четырехлетней работы с Nasdaq, одной из ключевых американских бирж. За эти годы компании удалось добиться значительных успехов.
В Freedom напомнили, что холдинг провел первичное размещение своих акций на Nasdaq 15 октября 2019 года. Специалисты оценили небольшую компанию из СНГ в $800 млн, бумаги под тикером FRHC начали торговаться с отметки $14,42.
Freedom стал первым брокером из СНГ, который получил листинг на этой бирже. Чтобы добиться этого, компания прошла длинный, сложный путь.
«Это своеобразный Эверест, забраться на который не каждому под силу», — пояснил Тимур Турлов, CEO Freedom Holding Corp.
За время подготовки к листингу холдинг прошел несколько этапов по повышению прозрачности бизнеса и консолидации активов, активно работал с юристами и аудиторами над стандартами раскрытия информации, корпоративным управлением.
Это крайне важные этапы, так как Nasdaq предъявляет серьезные требования к соблюдению законодательства и прозрачности.
Турлов отметил, что быть публичной компанией в США дорого — регулирующие органы пристально следят за эмитентами и проводят постоянные проверки.
Тем не менее, листинг на Nasdaq открыл для компании неограниченные возможности для развития и расширения бизнеса. Собственно, это и стало драйвером развития Freedom Holding Corp.
В конце 2020 года акции холдинга вошли в индексы MSCI U.S. Small Cap 1750 и MSCI U.S. Investable Market 2500.
За четыре года, с 2019 по 2023, Freedom стал одним из крупнейших финансовых холдингов на постсоветском пространстве с капитализацией более $5 млрд. Акции FRHC за это время выросли почти на 500% и достигли $84 за бумагу.
Сейчас холдинг представлен в 16 странах мира, активно развивается в Европе, СНГ и США. Так, европейское подразделение Freedom Finance Europe стало членом Euroclear, крупнейшего международного центрального депозитария ценных бумаг.
Это позволило компании расширить спектр услуг для клиентов в Европе и США, а также предоставило прямой доступ к расчетам по еврооблигациям и акциям европейских эмитентов.
Американское подразделение не отстает: в декабре 2020 года Freedom приобрел местного брокера Prime Executions Inc., который является членом Nasdaq, NYSE, FINRA и SIPC.
В прошлом году холдинг получил лицензию от регуляторов на предоставление услуг андеррайтинга. Это позволило Freedom Holding Corp стать соорганизатором нескольких IPO (первичных публичных размещений) и SPO на биржах Соединенных Штатов.
Это направление будет развиваться и дальше: Freedom в феврале приобрел американский инвестиционный банк Maxim Group. Приобретение позволит холдингу продолжить экспансию на рынке США и выйти на новый уровень предоставления инвестиционно-банковских услуг.
Freedom, несмотря на значительные успехи на мировых рынках, считает Казахстан своим домашним регионом. В республике холдинг строит собственную экосистему, в которую входят банк, брокер, страховые компании, платежный агрегатор и различные сервисы для клиентов.
Недавно было объявлено о создании новой телекоммуникационной компании — Freedom Telecom, которая развивает широкополосный доступ к интернету и новую 5G мобильную связь.
Расширение экосистемы также происходит и за счет активных приобретений. Среди последних — фудтех Arbuz.kz, сервисы по покупке авиабилетов Aviata и Сhocotravel, а также Тикетон.
Freedom Broker считается брокером номер один в Казахстане и, согласно данным местной биржи KASE, занимает лидирующие позиции.
Freedom Finance предоставляет клиентам доступ к ключевым международным площадкам: Nasdaq, NYSE, London Stock Exchange, Börse Frankfurt, Hong Kong Stock Exchange. Кстати, Freedom Finance Global в прошлом году получила статус квалифицированного иностранного инвестора на рынке Китая.
Тем самым, компания стала первым финансовым институтом в Центральной Азии, получившим такое свидетельство.
Freedom Bank тоже постепенно выходит в лидеры. В частности, банк занял первое место по количеству выданных ипотечных кредитов. Это стало возможным благодаря тому, что кредитная организация предлагает уникальные не только для Казахстана, но и всего мира услуги, такие как цифровая ипотека и цифровое автокредитование.
Согласно последней отчетности холдинга, за период апрель-июнь 2023 года выручка Freedom увеличилась на 83%, до $316,2 млн, а чистая прибыль — на 57,5%, до $67,9 млн. Основным драйвером выручки стал сегмент Центральной Азии (Казахстан и Узбекистан), который принес порядка $282 млн. Прибыль на акцию FRHC достигла $1,16.
Отдельно можно отметить, рост доходов от страховой деятельности на 85,2%, до $44,9 млн. Холдинг активно развивает это направление деятельности, расширяет его.
Общее количество клиентских счетов выросло до 400 тыс. Только на Freedom Broker приходится более 210 тыс. счетов.
Такое стремительное развитие и стабильные финансовые результаты привлекают внимание не только розничных инвесторов, но и институциональных. В Freedom Holding Corp. инвестируют крупнейшие международные финансовые дома, такие как Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Bank of America, Barclays и другие.
Freedom Holding Corp. — хороший пример того, как небольшая компания из постсоветского пространства прошла огромный путь и смогла покорить мировые рынки. Однако на этом холдинг явно не остановится: в планах у Freedom дальнейшее расширение не только услуг, но покорение новых рынков.