В России расширят линейку газировки из-за нового акциза
Президент Союза производителей соков, воды и напитков Максим Новиков в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» анонсировал расширение линейки газировки в России.
Так, по его словам, на рынке будут представлены напитки и с сахаром, и с его пониженным содержанием, и с подсластителями.
«Думаю, что это можно будет четко посчитать уже в следующем году. Мы видим, что не произошло пока такого, что было в некоторых странах, где был введен акциз на содержание сахара, когда полка полностью стала на подсластителях», - указал собеседник.
Он отметил, что россияне предпочитают полные версии с сахаром. Особенно это касается отдельных регионов РФ, уточнил Новиков.
Благодаря расширению линейки каждый потребитель сможет «найти то, что ему подходит лучше», подытожил собеседник.
Власти РФ с 1 июля этого года ввели акциз на сладкие напитки в размере 7 рублей за 1 литр. Это предусмотрено поправками в Налоговый кодекс, которые были приняты в ноябре 2022 года.
Новиков заявлял, что введение акциза является «масштабным событием для всей индустрии».