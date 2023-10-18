Акции "Лукойла" обновили исторический максимум

Стоимость акций компании "Лукойл" в ходе торгов на Московской бирже достигала 7 535 рублей за бумагу (+2,04%), тем самым обновив исторический максимум, следует из данных торговой площадки на 15:19 мск.

К 15:35 мск акции "Лукойла"замедлили рост и торговались на уровне 7 495,5 рубля (+1,51%).

Максимальная стоимость акций "Лукойла" в предыдущий раз была зафиксирована в октябре 2021 года. Тогда одна акция компании в моменте достигла 7 525 рублей.