«Известия»: «Аэрофлот» и «Росатом» займутся выпуском комплектующих для самолетов

Авиакомпания «Аэрофлот» и госкорпорация «Росатом» произведут расходники и комплектующие для иностранных самолетов в эксплуатации авиагруппы, которые станут отечественным аналогом. Об этом рассказал замгендиректора и технический директор авиакомпании Алексей Михалик.

«Будем разрабатывать сертификацию и производство авиационных комплектующих для любых видов [иностранных] воздушных судов — для кабин, салонов, багажников самолетов, ремонтов конструкции и так далее. Планируются следующие направления: воздушные и водяные фильтроэлементы; пластиковые, металлические и другие», — пишут «Известия», ознакомившиеся с корпоративным журналом «Аэрофлота», в котором Алексей Михалик дал интервью.

Полноценное производство комплектующих начнется в первой половине 2024 года. Несмотря на это, научные исследования и испытания компонентов уже идут полным ходом. Для начала работы структурам «Росатома» необходимо сертифицироваться в Росавиации.