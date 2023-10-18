СМИ узнали о планах иранского производителя бытовой техники купить завод в РФ

Структура иранской Entekhab Group обсуждает покупку завода турецкого производителя бытовой техники Vestel в РФ. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на двух консультантов, работавших с объектом.

Предприятие расположено в Александровском районе Владимирской области. Собеседник отметил, что суммарная площадь завода – 44 тыс. кв.м.

По словам одного из источников, переговоры между сторонами находятся на финальном этапе. Другой собеседник утверждает, что сделку уже удалось закрыть.

О том, что Россия и Иран собираются договориться о локализации производства компании, сообщается в пресс-релизе по итогам визита возглавляемой губернатором региона Александром Авдеевым делегации в Иран в начале октября.