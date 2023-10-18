Суд признал банкротом российскую «дочку» Google

Российская «дочка» Google признана банкротом
Российское подразделение Google — ООО «Гугл» — признано банкротом. Арбитражным судом Москвы было открыто в компании конкурсное производство, сообщает РИА Новости.
Начальная процедура банкротства (наблюдение) в ООО «Гугл» была инициирована в ноябре 2022 года. Ее ввел Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании.
В августе прошло первое собрание кредиторов «Гугла». Тогда в реестр требований кредиторов были включены голосующие требования на сумму около 20,2 миллиарда рублей.
Основным голосующим кредитором в реестре числится Федеральная налоговая служба России.
Ранее сообщалось, что данные картотеки арбитражных дел свидетельствуют о подаче компанией «Стивали» заявления о банкротстве АО «Ральф Рингер», головной структуры обувного ретейлера Ralf Ringer (170 магазинов в России). 18 октября проходит первое заседание по делу.