Суд признал банкротом российскую «дочку» Google

Российское подразделение Google — ООО «Гугл» — признано банкротом. Арбитражным судом Москвы было открыто в компании конкурсное производство, сообщает РИА Новости.

Начальная процедура банкротства (наблюдение) в ООО «Гугл» была инициирована в ноябре 2022 года. Ее ввел Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании.

В августе прошло первое собрание кредиторов «Гугла». Тогда в реестр требований кредиторов были включены голосующие требования на сумму около 20,2 миллиарда рублей.

Основным голосующим кредитором в реестре числится Федеральная налоговая служба России.