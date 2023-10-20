Сеть магазинов мужской одежды «Henderson» готовится провести IPO
Сеть магазинов мужской одежды Henderson планирует провести первичное публичное предложение акций на Московской бирже. Это может сделать компанию первой публичной среди конкурентов на российском рынке моды. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
В 2022 году рынок одежды в России сократился из-за экономии и стагнации доходов, однако в текущем году ожидается восстановление.
Сеть салонов мужской одежды и обуви Henderson планирует провести IPO на Московской бирже. Основателю компании, Рубену Арутюняну, также будет предложено продать часть его акций, но он планирует сохранить контроль над компанией. После IPO более 10% акций Henderson могут находиться в свободном обращении. IPO запланировано на начало ноября.
Компания «Эйч Эф Джи» планирует использовать привлеченные средства для финансирования роста своей сети. В 2022 году выручка компании выросла на 30,6%, а чистая прибыль – в четыре раза. «Эйч Эф Джи» имеет долю около 2% на рынке мужской одежды и обуви, превышая другие специализированные сети. Некоторые компании заявляют о возможном IPO в четвертом квартале, так как ожидается оживление российского рынка IPO.Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров предполагает стоимость компании не менее 30 млрд рублей, что вызывает интерес у инвесторов, так как она демонстрирует устойчивый рост и превосходит конкурентов.