Сеть магазинов мужской одежды «Henderson» готовится провести IPO

Сеть магазинов мужской одежды Henderson планирует провести первичное публичное предложение акций на Московской бирже. Это может сделать компанию первой публичной среди конкурентов на российском рынке моды. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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В 2022 году рынок одежды в России сократился из-за экономии и стагнации доходов, однако в текущем году ожидается восстановление.

Сеть салонов мужской одежды и обуви Henderson планирует провести IPO на Московской бирже. Основателю компании, Рубену Арутюняну, также будет предложено продать часть его акций, но он планирует сохранить контроль над компанией. После IPO более 10% акций Henderson могут находиться в свободном обращении. IPO запланировано на начало ноября.