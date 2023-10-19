«Магнит» договорился о покупке KazanExpress у AliExpress и основателей

На базе платформы компания планирует создать свой сервис под брендом «Магнит Маркет». Сумма сделки не раскрывается. При этом опрошенные РБК финансовые эксперты считают, что она может оцениваться в 10 млрд руб. Как уточняется, ПАО «Магнит» выкупит 100% ООО «КазаньЭкспресс». Продавцами значатся структура «AliExpress Россия», владелец казанского холдинга FIX Сергей Еремеев и основатели маркетплейса Линар Хуснуллин и Кевин Ханда. В «Магните» отметили, что компания профинансирует сделку из собственных средств. KazanExpress был запущен в 2017 году. По итогам 2022-го, согласно оценке Data Insight, он входил в число крупнейших российских маркетплейсов по количеству заказов, уступая Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет», СберМегаМаркет и самому «AliExpress Россия». На сегодня аудитория площадки превышает 5 млн человек в месяц, с ней сотрудничает 12 тыс. российских продавцов.