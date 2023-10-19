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«Магнит» запустит собственный маркетплейс на базе площадки KazanExpress

Российский ретейлер «Магнит» анонсировал запуск собственного маркетплейса «Магнит Маркет» на базе приобретаемой онлайн-площадки KazanExpress.

«Магнит» запустит свой маркетплейс
© globallookpress.com © Petrov Sergey/news.ru

«Магнит»... достиг соглашения, в соответствии с которым может приобрести онлайн-площадку KazanExpress. На базе нового актива ретейлер запустит собственный маркетплейс «Магнит Маркет», — говорится в сообщении компании.

Ранее сообщалось, что ретейлер «Лента» приобрёл одну из крупнейших сетей магазинов у дома «Монетка» — сделка включает 2120 магазинов и пять распределительных центров.

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