В Сбере заявили о возможностях для роста банковской отрасли в будущем

Сбер хочет сохранить позитивный тренд роста своих дивидендов. Об этом в интервью «Коммерсантъ Деньги» заявил вице-президент, директор департамента финансов Сбербанка Тарас Скворцов.

© Газета.Ru

По его словам, главной задачей для банка остается обеспечение стабильной работы и поддержание оптимальной достаточности капитала.

Видео дня

«Еще один ориентир - рост бизнеса, который обеспечивается наличием свободного капитала. С учетом выполнения этих двух факторов Сбер и будет принимать решение о выплате дивидендов и их размере», — сказал Скворцов.

При этом Скворцов считает, что, скорее всего, в этом году прибыль сектора будет рекордной и преодолеет уровень 2021 года. Одна из главных причин, по его мнению, это то, что в банковском секторе остались те игроки, которые умеют хорошо работать и правильно управлять рисками.

«Сейчас, даже несмотря на растущую ключевую ставку и волатильный курс рубля, банковская отрасль все равно показывает стабильно хорошие результаты, мы не видим каких-то резких негативных скачков. Это значит, что банки сделали уроки из предыдущих кризисов и научились правильно управлять рисками», — отметил он.

По его словам, высокий результат 2023 года не будет носить разовый характер, так как наблюдаются возможности для опережающего роста банковской отрасли и в дальнейшем.

Также Скворцов подчеркнул, что повышение Центробанком ключевой ставки не окажет значимого влияния на процентные доходы Сбербанка.

«Инвесторам Сбера не стоит беспокоиться: благодаря сбалансированной структуре активов и пассивов, изменение ключевой ставки не оказывает значимого влияния на наши процентные доходы», — сказал он.

При этом, по его мнению, повышение ключевой ставки охладит спрос и замедлит рост кредитования в традиционно высоком сезоне - в четвертом квартале. По поводу повышения ЦБ надбавок к коэффициентам риска по ипотеке и по необеспеченным потребительским кредитам, а также ужесточения макропруденциальных лимитов, Скворцов отметил, что раньше таких радикальных изменений регулирования в этой области не было.

«Но ясно одно – и мы, и другие банки будем вынуждены отказывать в кредитах большому количеству клиентов, чтобы уложиться в новые нормативы, особенно по потребительскому кредитованию», — сказал он.

Также Скворцов в интервью рассказал о перспективах развития IT-продуктов финансового блока Сбера, выпущенных на рынок в этом году, – платформы для цифрового анализа бизнес-процессов Sber Process Mining и решения для визуализации данных «Навигатор». По его словам, финансовый эффект от Sber Process Mining, которая помогает анализировать и оптимизировать процессы, по Сберу превысил 15 млрд руб.