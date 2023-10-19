Nestle остановила производство в Израиле

Один из крупнейших производителей продуктов питания, швейцарская компания Nestle заявила, что временно закрыла одно из своих производственных предприятий в Израиле на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщил исполнительный директор концерна Марк Шнайдер, его слова приводит Reuters.

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Nestle объяснила свое решение мерами предосторожности. Ранее несколько крупных компаний уже сообщали о временной остановке некоторых операций на заводах в Израиле, фирмы также попросили своих сотрудников работать из дома после обострения войны между государством и радикальной группировкой ХАМАС.

«Мы сосредоточены на обеспечении безопасности наших коллег и сотрудников. У меня нет комментариев по поводу развития бизнеса», — заявил Шнайдер во время телеконференции компании по итогам последнего финансового отчета Nestle.