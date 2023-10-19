Сбербанк получил наивысший кредитный рейтинг AAA.ru от НКР

Рейтинговое агентство НКР присвоило Сбербанку наивысший кредитный рейтинг - AAA.ru со стабильным прогнозом. Это второй национальный кредитный рейтинг Сбербанка, у банка также есть наивысший рейтинг ААА(RU) от агентства АКРА. Об этом сообщается в пресс-релизе "Сбера".

"Получение "Сбером" второго наивысшего кредитного рейтинга в очередной раз подтвердило наши лидерские позиции на рынке. Также получение рейтинга НКР позволяет нам в полной мере соблюсти требования постановления правительства РФ, согласно которому с 17 ноября 2023 года банки, допущенные для размещения средств государственных корпораций и компаний, федерального бюджета, АСВ, должны иметь не менее двух кредитных рейтингов определенного уровня по национальной рейтинговой шкале", - отметил вице-президент - директор департамента финансов Сбербанка Тарас Скворцов.

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НКР отмечает, что масштабы банка и его доля в ключевых сегментах в сочетании с универсальным характером бизнеса обеспечивают максимальную оценку рыночных позиций.

"Сильный бренд, развитая инфраструктура, существенно более низкая стоимость фондирования в сравнении с другими кредитными учреждениями укрепляют позиции Сбербанка на российском рынке. НКР ожидает, что реализация стратегии банка позволит ему сохранить лидирующие позиции на рынке в долгосрочной перспективе", - указано в материалах рейтингового агентства.

НКР отмечает очень высокую рентабельность банка в 2023 году, значительный запас капитала и низкую склонность к риску. Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 9 месяцев 2023 года была рекордной - 1,1 трлн рублей, что эквивалентно рентабельности капитала на уровне 25%. В отсутствие новых макрошоков НКР ожидает сохранения высокой рентабельности в 2023-2024 годах.