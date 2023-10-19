Названы преимущества нового приложения Сбера для инвесторов

Приложение Сбербанка для розничных инвесторов СберИнвестиции стало более функциональным и удобным, рассказали в пресс-службе организации.

В частности, активно торгующие клиенты получили возможность осуществлять сделки с использованием заёмных средств — для них сделали доступной маржинальную торговлю.

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В приложении появилась востребованная аудиторией опция — возможность подавать заявки на участие в размещении облигаций. Кроме того, добавилась возможность подать заявку на участие в конкурсе Московской биржи «Лучший частный инвестор».

В пресс-службе пояснили, что число пользователей постоянно растет. На фоне этого развивается и приложение, оно становится полнофункциональным, понятным инструментом для реализации любых потребностей по инвестированию и достижению финансовых целей.

Так, пользователи через СберИнвестиции могут покупать акции, облигации, валюту дружественных стран, осуществлять ряд других операций. Им доступен большой выбор инвестиционных идей и тематических подборок, сформированных с учетом текущей макроэкономической ситуации в стране и мире.

В приложении ежедневно публикуются обзоры по рынку от экспертов SberCIB, а новостная лента формируется на основе состава портфеля инвестора.

Портфель как таковой оформлен удобно и наглядно. Пользователи могут отслеживать его состояние в разрезе счетов, типов активов (доля акций, доля облигаций, доля фондов), отраслей.

В разделе «Рынок» представлены динамика индекса, изменение котировок валют, акций, облигаций, нефти и золота. Наглядно видны лидеры роста и падения цен акций за день, уточнили в Сбере.

Также в приложении есть большой выбор обучающих материалов — курсов и статей для начинающих инвесторов.

Алексей Круглов, вице-президент, директор Департамента цифровых каналов B2C Сбербанка, пояснил, что специалистам хорошо виден растущий интерес россиян к розничным инвестициям: всё больше людей начинают инвестировать в акции и облигации.

По его словам, в настоящее время приложением каждый месяц пользуются более 650 тыс. человек, аудитория приложения растет, как и его средняя оценка в сторах.