Названы преимущества нового приложения Сбера для инвесторов
Приложение Сбербанка для розничных инвесторов СберИнвестиции стало более функциональным и удобным, рассказали в пресс-службе организации.
В частности, активно торгующие клиенты получили возможность осуществлять сделки с использованием заёмных средств — для них сделали доступной маржинальную торговлю.
В приложении появилась востребованная аудиторией опция — возможность подавать заявки на участие в размещении облигаций. Кроме того, добавилась возможность подать заявку на участие в конкурсе Московской биржи «Лучший частный инвестор».
В пресс-службе пояснили, что число пользователей постоянно растет. На фоне этого развивается и приложение, оно становится полнофункциональным, понятным инструментом для реализации любых потребностей по инвестированию и достижению финансовых целей.
Так, пользователи через СберИнвестиции могут покупать акции, облигации, валюту дружественных стран, осуществлять ряд других операций. Им доступен большой выбор инвестиционных идей и тематических подборок, сформированных с учетом текущей макроэкономической ситуации в стране и мире.
В приложении ежедневно публикуются обзоры по рынку от экспертов SberCIB, а новостная лента формируется на основе состава портфеля инвестора.
Портфель как таковой оформлен удобно и наглядно. Пользователи могут отслеживать его состояние в разрезе счетов, типов активов (доля акций, доля облигаций, доля фондов), отраслей.
В разделе «Рынок» представлены динамика индекса, изменение котировок валют, акций, облигаций, нефти и золота. Наглядно видны лидеры роста и падения цен акций за день, уточнили в Сбере.
Также в приложении есть большой выбор обучающих материалов — курсов и статей для начинающих инвесторов.
Алексей Круглов, вице-президент, директор Департамента цифровых каналов B2C Сбербанка, пояснил, что специалистам хорошо виден растущий интерес россиян к розничным инвестициям: всё больше людей начинают инвестировать в акции и облигации.
По его словам, в настоящее время приложением каждый месяц пользуются более 650 тыс. человек, аудитория приложения растет, как и его средняя оценка в сторах.
Круглов отметил, что эксперты продолжат работу по совершенствованию приложения. Он добавил, что в ближайшее время следует ожидать очередное обновление.